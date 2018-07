Panthers voor winst of naar huis WK Hockey 28 juli 2018

00u00 0

De Red Panthers staan vandaag voor dé cruciale match op het WK in Londen. Winnen tegen Japan is een must om verder te gaan in het toernooi. Tegen Nieuw-Zeeland en Australië speelden de hockeyvrouwen in de eerste twee pouleduels meer dan behoorlijk. Het vertrouwen binnen de spelersgroep is groot, maar ook Japan bewees met een zege tegen Nieuw-Zeeland over een niet te onderschatten spelersgroep te beschikken. "Zowel op fysiek als mentaal vlak werden er het laatste jaar grote vorderingen gemaakt", aldus bondscoach Niels Thijssen. "Toen we dinsdag net voor onze wedstrijd tegen Australië de zege van Japan tegen Nieuw-Zeeland vernamen, gingen de kopjes bij de speelsters niet naar beneden. Zij reageerden positief op die ontgoocheling en behielden de focus op hun wedstrijd. We zitten op dit WK in veruit de sterkste poule, maar onze kansen om verder te gaan zijn nog steeds fiftyfifty." Bij winst tegen Japan speelt België maandagavond een 'cross-over' met als inzet een plaats in de kwartfinale. Als de Panthers winnen, betekent dat meteen de eerste zege voor de Belgische vrouwen op een wereldkampioenschap sinds 1981. Toen werd in Buenos Aires van Oostenrijk en Spanje gewonnen. Bij een gelijkspel of nederlaag is het WK voor de hockeydames afgelopen. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WK

Nieuw-Zeeland

sport

sportdiscipline

hockey

Japan

Japan