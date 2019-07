Exclusief voor abonnees Panthers springen naar 9de plaats 01 juli 2019

De Red Panthers hebben het cadeau om in de plaats van India aan de Pro League deel te nemen in dank aangenomen. De speelsters van coach Niels Thijssen eindigden na een mooi parcours op de vijfde plaats en kwamen gisteren de top 10 van de wereld binnen. Onze hockeyvrouwen wippen over de VS, Zuid-Korea, China en India van de dertiende naar de negende plaats. In het kader van de olympische kwalificatiewedstrijden einde oktober is dat voor de Panthers zeer goed nieuws. Wel komt er na de continentale kampioenschappen nog een nieuwe wereldranking uit. De poule overleven en de laatste vier halen op het EK in Antwerpen is dus de boodschap. (WWT)