Exclusief voor abonnees Panthers: 6 op 6 tegen nummer 3 van de wereld 20 juni 2019

00u00 0

Na vijf nederlagen op rij in de Pro League mochten de Red Panthers gisteren weer juichen. De eerste en enige Belgische strafcorner van de wedstrijd, op zes minuten van het eindsignaal, leverde een knappe 1-0-zege op tegen Australië (FIH 3). De pc van Stephanie Vanden Borre werd door Ambre Ballenghien in doel gedevieerd. In februari wonnen de Panthers al met 1-2 in Melbourne.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis