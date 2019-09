Exclusief voor abonnees Panter sluipt rond op daken en dringt flat binnen 20 september 2019

Dat moet even schrikken geweest zijn voor de bewoners van het Franse Armentiers, vlak bij de Belgische grens. In de dakgoten sloop daar woensdag een zwarte panter rond. Het nog jonge dier verkende rustig de daken en kon na een uurtje rondslenteren in een appartement met openstaand raam binnendringen. Politie en brandweer konden de panter uiteindelijk verdoven en vangen. Waar het dier vandaan komt, is nog niet duidelijk. Het zou wel eigendom zijn van een particulier en dus niet uit een dierentuin ontsnapt zijn. De eigenaar wordt nog gezocht, want het houden van panters is verboden. Het roofdier zal mogelijk naar een dierentuin overgebracht worden.

