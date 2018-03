Pantano wint, Valverde blijft leider 24 maart 2018

Colombiaanse winst in de Ronde van Catalonië, gisteren. Jarlinson Pantano (29) pakte in Vielha Val d'Aran zijn eerste zege nadat hij in 2016 een Touretappe had gewonnen. De Trek-Segafredorenner klopte in een sprint met twee de Noor Vegard Stake Laengen. De twee waren de overblijvers van een lange vlucht en bleven net uit de greep van het peloton. Onze jonge landgenoot Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal) werd tiende. Valverde blijft leider in het klassement.

