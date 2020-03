Exclusief voor abonnees Paniekzaaierij 03 maart 2020

Jaarlijks 50.000 doden door resistente bacteriën als gevolg van verkeerd antibioticagebruik, 80.000 door de griep. 6 miljoen als gevolg van roken en dan heb ik het nog niet over verkeersdoden en oorlogen... Waar zijn we mee bezig? Ja, maar er is geen vaccin tegen het coronavirus. Geen vaccin? Vaccineren helpt voor zover ik goed geïnformeerd ben enkel voor je het virus krijgt, niet als je het al hebt. En zelfs als je gevaccineerd bent, kan je de ziekte toch nog krijgen. Uitzieken is de enige remedie. Ik ben benieuwd naar de artikels die er komen als blijkt dat dit vanzelf uitdooft, maar intussen wel de hele wereld op z'n kop staat. Ik begrijp dat zoiets uit de hand kan lopen, denk maar aan de Spaanse griep met meer dan 90 miljoen doden, en dat voorkomen beter is... Maar wat er nu gebeurt, is toch wel echt van de pot gerukt.

P.S.: Deze reactie werd geschreven met een mondmasker op en nadat ik mijn handen grondig had gewassen. Jullie hebben dus niets te vrezen.

Jacques Vossen, Sint-Katelijne-Waver

