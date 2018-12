Paniek in nachtclub nadat jonge dief er met pepperspray spuit: 6 doden 10 december 2018

Vijf tieners en een volwassen vrouw zijn om het leven gekomen nadat er paniek was uitgebroken in een discotheek in het Italiaanse Corinaldo, vlak bij Ancona. Mensen wilden naar buiten vluchten toen een bezoeker er met pepperspray gespoten had - volgens omstanders om een kettinkje te stelen. In het gedrang stortte een loopbrug in en vielen tientallen mensen meters diep naar beneden. Drie meisjes en twee jongens tussen de 14 en 16 jaar stierven aan hun verwondingen, net als een 39-jarige moeder die haar kind begeleidde. Tientallen andere discotheekgangers raakten gewond, 13 van hen waren er erg aan toe. Italiaans minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini beval een onderzoek. Zo'n 80 getuigen werden verhoord. Dat leidde tot de identificatie van de vermoedelijke gauwdief. De 16-jarige jongen werd gisteravond opgepakt. Bij hem thuis werden ook drugs aangetroffen.

