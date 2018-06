Paniek en evacuaties na "kleine explosie" in Londense metro 20 juni 2018

00u00 0

Vijf mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een ontploffing in het Londense metrostation Southgate. De politie kreeg er iets na 19 uur meldingen van een explosie en van mensen die door het metrostation renden. Agenten snelden ter plaatse, net als medewerkers van de transportpolitie, de brandweer en de ambulancediensten. Ook speurhonden werden ingezet. Het station werd gesloten en er werd een perimeter ingesteld. Volgens 'The Evening Standard' werden omwonenden geëvacueerd en kregen mensen de raad om in restaurants en winkels te blijven. De Britse transportpolitie sprak op Twitter van een verdacht pakje. "Geen zware verwondingen gemeld, het onderzoek loopt", aldus de politie.