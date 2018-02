Paniek door geruchten en 'grapjas' 17 februari 2018

00u00 0

In een school in Des Moines (bij Seatlle) brak gisteravond paniek uit na geruchten over een schietpartij. Er werden schoten gehoord, maar het blijft onduidelijk of die er ook waren. Highline College ging wel in lockdown en de school meldde ook meteen dat het geen oefening was. De politie kwam massaal ter plaatse, maar van een schutter of gewonden bleek geen sprake.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN