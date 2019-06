Exclusief voor abonnees Paniek bij klanten: winkels kondigen sluiting aan... als reclamestunt 13 juni 2019

Paniek bij onder anderen boeken- en schoenenliefhebbers. Boekhandel Paard van Troje in Gent en schoenenwinkel La Bottega in Hasselt kleefden gisteren grote stickers op hun etalages: 'Wij stoppen, bedankt voor alle jaren'. Ook in Antwerpen, Kortrijk en Leuven doken dergelijke uitstalramen op. Het bleek om een campagne van Unizo te gaan, die pleit voor 'winkelhieren'. Meer lokaal shoppen, dus, in plaats van online bij buitenlandse giganten te winkelen. Unizo berekende dat als elk gezin in België elk jaar 100 euro extra zou besteden in eigen land, dat 1.785 extra jobs zou opleveren in de detailhandel. Mocht elk huishouden dagelijks 2 euro extra besteden bij een lokale handelaar, kan dit leiden tot 13.035 extra jobs per jaar in de detailhandel.

