Panenka Hazard kan Chelsea niet redden 25 februari 2019

00u00 0

Een verontschuldigend handje. Zijn mogelijk afscheid van Wembley was niet zoals hij het gehoopt had. Eden Hazard had het legendarische stadion graag met een trofee verlaten. De exit langs de grote poort als Real Madrid straks zijn offensief inzet, weet je. Hazard, gisteren als spits, deed al het mogelijke. Vooral na rust was hij haast onhoudbaar. Kompany heeft het mogen voelen. Twee keer voor dood achtergelaten door een scherpe dribbel. Alleen ontbrak het eindproduct bij ploegmaats en hem. Zijn strafschop, de laatste voor Chelsea, was een pareltje. Een gedurfde panenka op een cruciaal moment. Hazard kent geen druk. Op de Spaanse televisie zei José Mourinho, zijn voormalige trainer, als analist dat hij klaar is voor Real Madrid: "Heeft Hazard de persoonlijkheid en het talent om het zware gewicht van het Realshirt te dragen? Zeker weten. Ik heb hem al een tijdje niet meer gesproken, dus ik weet niet of hij zijn hele leven voor Chelsea wil spelen of voor een gigant als Real."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN