Pandoering voor O'Sullivan op Masters SNOOKER 19 januari 2018

Na Luca Brecel heeft ook Ronnie O'Sullivan zijn meerdere moeten erkennen in Mark Allen op de Masters snooker. O'Sullivan, die het toernooi al zeven keer won, kreeg in de kwartfinale een zware 6-1-nederlaag aangesmeerd. "Ik voelde me duizelig en zag dubbel uit mijn ogen. Misschien zit er een virus in mijn bloed", verklaarde 'The Rocket' achteraf. "Maar Allen verdiende de zege, laat dat duidelijk zijn. Ik ben blij dat het voorbij is."