Exclusief voor abonnees Pandatweeling voor het eerst naar buiten 11 februari 2020

00u00 0

Van de wind trokken ze zich bijzonder weinig aan, Bao Di en Bao Mei. Hun vacht is intussen dik genoeg om hun pandagrot in Pairi Daiza te verlaten en buiten een luchtje te scheppen. Ze kregen gisteren voor het eerst hun melk buiten voorgeschoteld - dan is 't ook niet erg om wat te morsen. De tweeling, een half jaartje oud en elk 11 kilo zwaar, zal zich nu dagelijks naar buiten wagen, maar altijd onder het toeziend oog van hun persoonlijke verzorgers. Zo kunnen ze stilaan wennen aan hun nieuwe habitat, nog voor de deuren van het dierenpark weer opengaan. Vanaf 21 maart kunnen de hordes dagjesmensen zich aan de schattigaards en hun moeder Hao Hao komen vergapen. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis