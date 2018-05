Panamese president voert algemeen verlof in op wedstrijddagen 31 mei 2018

Zo voetbalgek zijn ze dus, daar in Panama. President Juan Carlos Varela sprak in Panama City gisteren een enthousiaste menigte toe naar aanleiding van de laatste oefenwedstrijd op eigen bodem. Terwijl de eerste WK-tegenstander van de Rode Duivels niet verder kwam dan een droge 0-0 tegen Noord-Ierland, liet de president weten dat hij er serieus over nadenkt alle bedrijven in het land te verplichten hun personeel vrijaf te geven op wedstrijddagen van het WK. "De match tegen Engeland op zondag 24 juni vormt geen probleem", aldus de president. "Maar België en Tunesië vinden plaats op werkdagen. We zijn volop in gesprek met de private sector." We zien het Charles Michel niet meteen doen. (MGA)

