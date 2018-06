Panama zonder blessurezorgen op het vliegtuig 16 juni 2018

Met de Rode Duivels als torenhoge favoriet in Sotchi, trekken ze zich bij tegenstander Panama graag op aan de kleine dingen. Zoals daar zijn: 23 volledig fitte spelers. In het begin van de week waren er nog zorgen rond een lichte verrekking in de hamstring bij AA Gent-middenvelder José Luis Rodriguez, maar nu ook die van de baan zijn, kunnen Los Canaleros vanmorgen met een honderd procent fitte kern hun laatste trainingssessie in Saransk aanvatten. Om 15 uur nemen de Panamezen dan hun chartervlucht richting Sotchi, waar zondagmiddag een ultieme oefenstonde gepland staat in het Fisht Stadium. (MGA)