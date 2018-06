Panama start met beide Gentenaars 28 juni 2018

Michel Louwagie zal het graag zien: de totale marktwaarde van zijn Gentse spelerskern gaat vanavond alweer een beetje naar omhoog. Panamees bondscoach Hernán Gómez kondigde gisteren namelijk aan dat Ricardo Avila (21) mag starten in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Het wordt zijn WK-debuut. Avila neemt op het centrale middenveld de plaats in van Armando Cooper. Op de linkerflank krijgt ook die andere Gentse belofte José Luis Rodriguez (19) zijn vertrouwde basisplaats. Tegen Tunesië, dat na de blessures van Hassen en Ben Mustapha met derde doelman Mathlouthi zal moeten spelen, wil Panama maar wat graag de nationale WK-eer redden. Beide ploegen proberen in Saransk de nul van de tabellen te krijgen. (MGA)

