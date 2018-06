Panama probeert het eens in 4-1-4-1 06 juni 2018

00u00 0

Experimenteren, experimenteren, wie zijn best doet zal het leren. Het adagium is van de hand van Hernan Gomez. De bondscoach van Panama wil vanavond in zijn laatste oefenwedstrijd tegen Noorwegen alweer een nieuwigheid uitproberen. 4-1-4-1 heet het beest, maar kan het op 18 juni in Sotchi de Rode Duivels temmen? "Ik wil verschillende variaties achter de hand hebben, zodat ik meerdere kanten uitkan in de openingswedstrijd tegen België", wist 'El Bolillo' gisteren tijdens zijn persconferentie in het Ullevaal Stadium in Oslo. "Als we op het WK iets willen presteren, zullen we flexibel moeten zijn." In maart had Panama al twee keer proefgedraaid met een 5-4-1. "Maar het idee achter beide systemen is hetzelfde. Trouwens: in mijn ogen speel ik altijd met elf verdedigers." Omdat vaste linkerflankspeler Alberto Quintero nog kampt met de naweeën van een blessure, krijgt AA Gent-speler José Luis Rodriguez zijn kans in het probeersel van zijn coach. Zonder ongelukken start hij. (MGA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN