Panama gaat de dubbeldekker parkeren 18 juni 2018

Eden Hazard en België? Die zijn zomaar eventjes beter dan Lionel Messi en Argentinië. Dat vindt Hernán 'El Bolillo' Gómez. De bondscoach van Panama werd gisteren op zijn laatste persbabbel voor de clash tegen België gevraagd of een stuntpuntje à la IJsland er voor zijn jongens inzat. "Maar wij spelen niet tegen Argentinië, zoals de IJslanders", weerlegde 'de Matrak' meteen de vraag. "België is beter dan de Argentijnen." Toch achten de Panamezen, die debuteren op een wereldkampioenschap, zich niet volledig kansloos in Sotchi. "Als we een goede dag hebben, kunnen we veel. Ik denk dat we kunnen stunten, maar het is tegelijk ook erg duidelijk dat België de favoriet is voor deze wedstrijd. Het is één van de sterkste ploegen op dit WK."

