Pan met frietvet vat vuur 05 mei 2018

De hulpdiensten moesten donderdagavond rond 21.46 uur tussenkomen voor een brand in een appartement in de Klapperbeekstraat in Sint-Niklaas. Een pan op het vuur met frietvet erin, had vuur gevat. De aanwezigen konden de brand zelf blussen. Niemand raakte gewond. (PKM)