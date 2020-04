Exclusief voor abonnees Pamflet roept op politie aan te vallen: "Door coronacrisis zijn ze overwerkt en kwetsbaar" 23 april 2020

00u00 0

In een pamflet op een mediaplatform voor linkse, anarchistische groepen wordt opgeroepen om de politie aan te vallen. Volgens de schrijver is de politie door de coronacrisis overwerkt en dus kwetsbaar. "De tijd is rijp om aan te vallen", staat er sinds begin deze maand te lezen. "Onze tegenstanders zijn bezig met andere dingen. De ordemachten waren nooit zo overwerkt en aanwezig in de openbare ruimte. Wat zou er gebeuren moesten we hen aanvallen met stenen, vuurwerk en molotovcocktails?" De eerste zin in het pamflet geeft zelfs een praktische tip mee: "Alcoholische handgel kan je ook gebruiken voor het ontsteken van branden." Wie de schrijver van het pamflet is, is niet duidelijk. Het OCAD, dat nagaat in hoeverre België blootstaat aan terroristische en extremistische dreigingen, neemt het bericht in ieder geval ernstig en waarschuwde de politie in een rapport voor eventuele aanvallen. Het gerecht voert een onderzoek.

