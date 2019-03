Pamela Anderson schrijft een brief aan Ben Weyts 14 maart 2019

00u00 0

De Canadees-Amerikaanse actrice en dierenrechtenactiviste Pamela Anderson heeft Vlaams minister van Welzijn Ben Weyts (N-VA) een brief gestuurd om hem te bedanken voor het verbod op pelsdierkwekerijen en dwangvoederen voor foie gras. Dat verbod is gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN