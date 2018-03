Palmzondag is gered van buxusmot Hallelujah! 22 maart 2018

00u00 0

De buxusmot (foto) dreigde even roet in het eten te gooien, maar het ziet ernaar uit dat ze in het Vlaams-Brabantse Grimbergen toch Palmzondag zullen kunnen vieren zoals het hoort. De kerkgemeenschap daar zegent elk jaar een paar duizend takjes - afkomstig van de buxus - om uit te delen aan de gelovigen. Maar deze keer bleken alle buxussen in de abdijtuin van Grimbergen kaalgevreten door de buxusmot. Na de noodoproep van pastoor Johan Goossens, vorige week in onze krant, kwam er een stroom van reacties van heel Vlaanderen. "Zowel grote als kleine 'leveranciers' dienden zich aan. We zijn enorm dankbaar", aldus pastoor Goossens.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN