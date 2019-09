Exclusief voor abonnees Paleis tweet medeleven 05 september 2019

Het koninklijk paleis betuigde gisteren zijn medeleven aan de nabestaanden van de explosie in Wilrijk. Het deed dat via... Twitter. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, vrienden, familie en omwonenden van de gasontploffing in Wilrijk. Dank aan alle hulpdiensten!", tweette Belgian Royal Palace in twee landstalen. Het Antwerpse stadsbestuur en het districtsbestuur van Wilrijk openden een steunregister in het districtshuis langs de Bist.