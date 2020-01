Exclusief voor abonnees Paleis heeft geen invloed in Koninklijke Schenking 16 januari 2020

"In de vier jaar dat ik voorzitter ben, heb ik nooit invloed van het paleis ervaren", zei graaf Paul Buysse, de voorzitter van de Koninklijke Schenking, gisteren in de Kamercommissie Financiën. Die kwam er nadat de Koninklijke Schenking eind november in het oog van de storm terechtkwam nadat een reeks onregelmatigheden aan het licht was gekomen. Hoewel de instelling zelfbedruipend moet zijn, betaalt de belastingbetaler via lokale overheden en organisaties mee aan het onderhoud van het patrimonium. "Het is evident dat er zulke contracten gesloten worden", klonk het. Al belooft de Koninklijke Schenking in de toekomst een moderne en transparante boekhouding te maken. Ook de financiering van het koningshuis zelf moet transparanter worden, vindt Open Vld-Kamerlid Christian Leysen. (FME)

