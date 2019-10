Exclusief voor abonnees Palace verlengt contract Benteke 18 oktober 2019

00u00 0

De bescherming van een 'business asset'. Crystal Palace heeft het aflopende contract van Christian Benteke (28) met een jaar verlengd tot 2021 aan dezelfde voorwaarden als voorheen - een loon van ruim 135.000 euro per week. Een nieuwe overeenkomst die op weinig begrip kan rekenen bij fans, wegens teleurstellende prestaties de afgelopen twee jaar. Toch schuilt er een zakelijke strategie achter. Benteke en zaakwaarnemer Kismet Eris hadden Palace laten weten dat 'Big Ben' de club niet als een dief in de nacht wilde verlaten. Terwijl hij komende zomer gerust gratis had kunnen vertrekken. Door de contractverlenging vangt Palace in het geval van een transfer in juli 2020 toch nog een som. Dan hoeft het zelfs die 7 miljoen extra per jaar niet eens te betalen. Palace drong aan op het openbreken van de deal. De Engelse middenmoter betaalde in 2016 een recordsom van meer dan 30 miljoen euro voor de Rode Duivel. Een investering die hij ondanks een sterke start nooit helemaal kon terugbetalen. Eerst kwamen de blessures, vervolgens de tactiek van een trainer die hem niet lag. Benteke heeft zich, ondanks het verschil in voetbalvisie met Roy Hodgson, nooit ongewenst gevoeld in Zuid-Londen. Hij heeft in de Premier League zijn droom waargemaakt en hoopt nog een keer te kunnen knallen. De deur naar China bleef voorlopig dicht, omdat zijn gezin van het leven in de Engelse hoofdstad houdt. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen