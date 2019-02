Palace hoopt op Chinees bod voor Benteke 25 februari 2019

Crystal Palace dreigt kapitaal te vernietigen. Christian Benteke (28) kwam op Leicester niet eens van de bank. Jordan Ayew mocht in zijn plaats invallen. Derde keus voor een dag. Big Ben is bij Palace slachtoffer van het systeem en de spelwijze van coach Roy Hodgson. Die laat zijn flankaanvaller naar binnen snijden, waardoor er nauwelijks voorzetten komen. En laat dat net de kwaliteit zijn van Big Ben, één van de beste koppers - zowel offensief als defensief - in de Premier League. In zijn eerste seizoen, onder Alan Pardew en Sam Allardyce, scoorde Benteke nog 15 doelpunten. Palace was toen het op één na strafste team qua flankvoorzetten, nu pas zeventiende op twintig. Het rendement van zijn recordaanwinst van 31 miljoen lijdt eronder. Palace hoopt stiekem dat er deze week nog een bod uit China arriveert, maar de Rode Duivel wil niet weg uit Londen. (KTH)

