Pakkend afscheid van Willy Willy "Au revoir, grand monsieur" 21 februari 2019

De Vlaamse rockscene en honderden vrienden en dorpsgenoten hebben afscheid genomen van Scabs-gitarist Willy Willy (59). De aula van het crematorium in Aalst bleek te klein om iedereen een plaatsje te geven. Willy Willy, geboren als Willy Lambregt, kreeg een pakkend eerbetoon van zijn beste vriend Guy Swinnen: "The Scabs zullen nooit meer hetzelfde zijn zonder jou." Ook Jan Hautekiet nam het woord: "Een beetje moralist zou durven zeggen: dat je maar niet zo gulzig had moeten leven. Maar bij mijn weten is graag leven nog niet strafbaar. En mocht het dat wel zijn, dan is de strafmaat die je nu krijgt helemaal buiten proportie en onrechtvaardig. Au revoir, grand monsieur."

