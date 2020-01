Exclusief voor abonnees Pakistan herroept doodstraf tegen oud-president 14 januari 2020

00u00 0

Een Pakistaans gerechtshof heeft de doodstraf herroepen die vorige maand was uitgesproken tegen oud-president Pervez Musharraf. De rechters in Lahore oordeelden dat het tribunaal dat hem ter dood veroordeeld heeft "ongrondwettig" was. Generaal Musharraf kwam in 1999 aan de macht met een staatsgreep en regeerde tot in 2008. Het jaar voordien had hij de grondwet opgeschort door de noodtoestand uit te roepen, wat leidde tot massale protesten en waarvoor hij in 2013 werd vervolgd. Dat proces heeft zes jaar geduurd en eindigde dus met zijn terdoodveroordeling voor hoogverraad. Volgens de aanklager is hij nu weer een vrij man.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis