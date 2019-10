Exclusief voor abonnees Pakistaanse pluim voor Kate 17 oktober 2019

Kate Middleton gedraagt zich in Pakistan - waar ze samen met haar man, de Britse prins William, op staatsbezoek is - als een kameleon: ze wil helemaal opgaan in de gemeenschap. Als dat inhoudt dat ze een pluim op haar hoed moet steken, dan doét de hertogin van Cambridge dat gewoon. Het koppel werd door het Kalash-volk enthousiast onthaald op traditionele muziek en dans. Een bijzonder moment was de ontmoeting met een vrouw die Diana heet. Ze kreeg die naam als eerbetoon, omdat haar oma de betreurde prinses in 1991 ontmoette.

