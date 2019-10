Exclusief voor abonnees Pak slaag voor Vermaelen 07 oktober 2019

Arriveren met een kater in Tubeke. Thomas Vermaelen heeft in Japan met zijn team Vissel Kobe een pandoering moeten incasseren: 6-2 in Hiroshima. Pas na de rode kaart van ploegmaat Osaki in minuut 65 zakte Vissel Kobe in mekaar. Voor Vermaelen, die negentig minuten meedeed en geel kreeg, was het zijn eerste nederlaag sinds eind augustus en pas zijn tweede in Japanse loondienst. Maar zo mogelijk nóg belangrijker dan die collectief goeie flow: in tegenstelling tot bij Barcelona speelt de verdediger opnieuw wekelijks, sinds speeldag 22 in Japan miste hij nog geen minuut. (PJC)