Steeds meer studenten aan het werk Steven Swinnen

05u00 0 James Arthur Fleur Van De Wielle heeft verschillenden studentenjobs en werkt ook in een frituur. "Op drukke momenten spring ik bij." De Krant Er zijn dit jaar een pak meer jobstudenten aan de slag. Dat komt door een nieuwe regeling: als ze enkele uren werken, zijn ze niet langer een hele dag kwijt. Uitzendkantoren zagen het aantal werkwillige studenten tot een kwart toenemen.

Deltaworx verwacht begin volgend jaar 5.000 studenten in dienst te hebben. Dat zijn er 1.000 meer in een jaar tijd. Ook bij marktleider Randstad stellen ze groei vast. "Dit jaar tellen we 12 procent meer jobstudenten dan in 2016", zegt woordvoerster Elin De Vits. "De studenten presteerden samen ook 18 procent meer uren dan het jaar voordien. We merken ook dat het aantal studenten met jaarlijks meer dan 320 uren op de teller met 70 procent is toegenomen."

Nieuwe wetgeving

Dat heeft alles te maken met de nieuwe wetgeving. Tot voor dit jaar mochten studenten 50 dagen per jaar werken aan verminderde sociale bijdragen. Sinds 1 januari is die limiet omgezet in 475 uur per student - volledig vrij in te zetten. Vroeger moesten ze altijd een volledige dag van 7,5 uur registreren, zelfs als ze pakweg een halve dag effectief werkten. In korte shifts aan de slag gaan was dus minder interessant. Doordat ze nu ook voor enkele uurtjes kunnen gaan werken, presteren studenten ook meer uren in het algemeen. Via Deltaworx werkten ze gemiddeld 271,73 uur in 2017. Dat is 10 uur meer dan het jaar ervoor.

Flexibeler werk

"Doordat ze in uren kunnen tellen, gebeurt het werk uiteraard veel flexibeler", zegt Jeroen Poels van Deltaworx. "Het is nu makkelijker om de vrije momenten die ze hebben toch nog in te vullen met een baantje. We merken dat bedrijven sinds dit jaar vaak korte afwezigheid van personeelsleden of tijdelijke nood aan extra hulp opvangen met studenten." Naast de horeca worden ze ook steeds vaker ingezet voor administratie, briefbedeling, schoonmaakwerk, in callcenters en zelfs voor grafisch ontwerp.

Hoe komt het dat steeds meer bedrijven studenten inschakelen? In welke gevallen kan een student zelfs een meerwaarde zijn boven een vaste kracht? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!