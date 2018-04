Pak meer (onterechte) klachten over vastgoedmakelaars 13 april 2018

Belgen klagen vaker over vastgoedmakelaars. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zegt in zijn jaarverslag dat het vorig jaar 1.183 klachten heeft ontvangen, ruim 35 procent meer dan in 2016. Maar liefst 783 dossiers werden geseponeerd. Er waren 283 tuchtbeslissingen, 31 meer dan in 2016. 32 makelaars werden geschrapt - de strengste straf. Zij mogen hun beroep niet meer uitoefenen omdat ze bijvoorbeeld met derdengelden gingen lopen of huurwaarborgen niet terugbetaalden.

