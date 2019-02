Pak je spullen in met popcorn 23 februari 2019

Breekbare spullen worden vaak verpakt in piepschuim chips. Helaas worden ze doorgaans gemaakt van niet-recycleerbaar plastic.

Gebruik daarom eens popcorn om breekbare voorwerpen in te pakken en te beschermen onderweg. Dat is volledig composteerbaar.

