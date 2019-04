Exclusief voor abonnees Pairi Daiza volgt zichzelf op als beste dierenpark van Europa 04 april 2019

Pairi Daiza is voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste dierenpark van Europa. Dat raakte bekend tijdens de Diamond ThemePark Awards in de Efteling. Een professionele jury en een volksjury gaven het park in Brugelette opnieuw de meeste punten. In totaal brachten 46.845 mensen hun stem uit. Naast de hoofdprijs kaapte Pairi Daiza zes andere titels weg, onder meer voor 'mooiste geboorte' met de komst van orang-oetan Sungai. "De titelverlenging is bovenal een mooie bekroning voor iedereen die van Pairi Daiza een referentie gemaakt heeft op vlak van dierenwelzijn en natuurbehoud", reageert woordvoerder Mathieu Goedefroy. " We zien deze nieuwe bekroning als de ultieme motivatie om het dit jaar nóg straffer te doen."

