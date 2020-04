Exclusief voor abonnees Pairi Daiza verwelkomt Twee bedreigde gouden takins 17 april 2020

00u00 0

In Pairi Daiza zagen twee gouden takins het levenslicht. De hoefdiertjes, die de behendigheid van een berggeit en de spierkracht van een stier combineren, vervoegen de vijf andere gouden takins die het park al telt. Gouden takins zijn in het wild enkel nog te vinden in het Qingebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi. Maar omdat er op hen gejaagd wordt en ze steeds meer van hun habitat verliezen, is de populatie de laatste 24 jaar met 30% gedaald. De kudde van Pairi Daiza maakt deel uit van een Europees conservatieprogramma voor de bedreigde soort. De gouden takins met de twee kalfjes zullen te zien zijn in hun bergachtige territorium naast dat van de reuzenpanda's zodra het park heropent.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen