Exclusief voor abonnees Pairi Daiza verwelkomt 'stormolifant' 11 juni 2019

00u00 0

"Terwijl vannacht de storm woest tekeerging, werd in ons olifantenconservatorium veilig en wel een kalfje ter wereld gebracht." Zo heeft Pairi Daiza-woordvoerder Mathieu Goedefroy de blijde geboorte aangekondigd op Twitter. "Dit is een stap in de redding van een fenomenale diersoort, die slechts 38.000 exemplaren meer telt." De pasgeborene is het vierde kalfje van Farina, een olifant van 16 jaar. De 18-jarige papa, Po Chin, verblijft al sinds 2010 in Pairi Daiza. Hij is ook de vader van Ta Wan en van Malee, die eveneens het levenslicht zagen in het dierenpark in Brugelette, in september 2017 en in februari van dit jaar.

