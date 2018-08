Pairi Daiza verliest tweede koala in maand tijd 22 augustus 2018

00u00 0

Pairi Daiza heeft maandag opnieuw afscheid moeten nemen van een koala. Dat heeft de dierentuin gisteren laten weten op zijn Facebookpagina. Begin deze maand kwam ook al het koalawijfje Zelda om. Beide dieren bezweken aan het koala-retrovirus. Bijna alle koala's zijn drager van het virus, maar niet bij alle dieren breekt de ziekte door. "Een vaccin ontwikkelen is onmogelijk en chemotherapie heeft geen enkel effect", zegt de dierentuin. "De wetenschap heeft nog geen antwoord gevonden op het virus dat in Australië zelfs volledige groepen uitroeit. Sommige dingen liggen nu eenmaal niet in onze macht." Door het overlijden heeft Pairi Daiza nog maar één vrouwelijke koala.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN