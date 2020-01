Exclusief voor abonnees Pairi Daiza redt 723 reptielen en amfibieën 11 januari 2020

00u00 0

Pairi Daiza heeft vorig jaar welgeteld 723 reptielen en amfibieën van een gewisse dood gered, en dat is bijna dubbel zoveel als een jaar eerder. Alleen al in juli werden 158 reptielen in het dierenpark ondergebracht nadat ze achtergelaten werden door hun eigenaars of in beslag genomen door politie of douane. In meer dan 80 procent van de gevallen ging het om geelwang- en roodwangschildpadden, die vrij te krijgen zijn in dierenwinkels. Eenmaal groter worden ze door hun eigenaars in de natuur vrijgelaten, komen ze om of richten ze onherroepelijke schade aan in vijvers. Pairi Daiza wil haar bezoekers sensibiliseren en stelt een deel van de opgevangen reptielen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over dieren

human interest