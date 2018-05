Pairi Daiza is beste dierenpark van Europa 17 mei 2018

Pairi Daiza is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards, ook wel de Oscars van de pret- en dierenparken genoemd. Het Henegouwse park kreeg de prijs voor beste dierenpark van Europa. Grote slokop was de Efteling, die twaalf awards binnenhaalde.