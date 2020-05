Exclusief voor abonnees Pairi Daiza bespaart: 23 banen weg 07 mei 2020

00u00 0

Dierenpark Pairi Daiza heeft 23 werknemers laten gaan. Het gaat om zeventien personen met contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur en zes seizoensmedewerkers. De betrokkenen komen van alle geledingen, ook van de directie. "Het is de eerste keer in haar 26-jarig bestaan dat Pairi Daiza om financiële redenen afscheid neemt van medewerkers. De beslissing valt menselijk zeer zwaar, maar de financiële situatie laat ons echter geen keuze", klinkt het in een persbericht. Op 21 maart moesten de deuren van het park en van het splinternieuwe Resort opengaan, maar door de coronacrisis kon dat niet. Sindsdien kostte het onderhoud van het park en de dieren om en bij de 4 miljoen euro. Het omzetverlies wordt geschat op zo'n 20 miljoen euro en blijft oplopen. In het dierenpark werken meer dan 500 mensen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen