Paintsil wordt moeilijk verhaal 00u00 0

Racing Genk hoopt nog steeds om de 19-jarige Ghanees Joseph Paintsil binnen te halen, maar beseft dat dat een moeilijk verhaal wordt. Paintsil wordt door zijn moederclub Tema Youth tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Ferencvaros. De Hongaren hebben een aankoopoptie, maar hebben nog geen akkoord met de speler zelf over een verlengd verblijf. Paintsil heeft wel oren naar het voorstel van Racing Genk, maar de Hongaren zijn allerminst geneigd om de speler te laten gaan. Zij willen hem aan zijn huurcontract houden. Als Genk er niet in slaagt om hem deze winter binnen te halen, is het niet uitgesloten dat ze in de zomer een nieuwe poging wagen. (KDZ)