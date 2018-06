Paintsil tekent vier seizoenen in Genk 12 juni 2018

Racing Genk is erin geslaagd om de 20-jarige Ghanees Joseph Paintsil binnen te halen. Genk lag lange tijd in polepositie om de winger van Ferencvaros over te nemen, maar de Limburgers kregen felle concurrentie van onder meer FC Köln en FC Basel. Uiteindelijk kiest Paintsil toch voor Genk. Hij tekende een contract voor vier seizoenen met een optie voor een bijkomend jaar. Paintsil is een snelle flankaanvaller met een neus voor goals. In Hongarije was hij vorig seizoen goed voor 10 doelpunten en 7 assists in 27 wedstrijden. Paintsil sluit aan bij de start van de voorbereiding. (KDZ)