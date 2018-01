Paintsil nog niet van Genk 00u00 0

Ferencvaros is niet zinnens om Joseph Paintsil zonder slag of stoot naar Genk te laten gaan. De Hongaarse club is van plan om juridische stappen te ondernemen en klopte daarvoor al aan bij de UEFA, zo meldden Hongaarse media gisteren. Ferencvaros claimt dat er een aankoopoptie in de huurovereenkomst met de 19-jarige Ghanees staat. De speler en zijn moederclub, Tema Youth ontkennen dat. Paintsil verblijft op dit moment in Ghana, waar hij volgens Ferencvaros behandeld wordt voor een malaria-aanval. (KDZ)