Pabo is failliet, seksshops blijven voorlopig open 29 maart 2018

Na de Duitse tak is ook het Nederlandse deel van Beate Uhse, het moederbedrijf van erotisch postorderbedrijf Pabo, failliet. Wat dit betekent voor de tien Belgische winkels van Pabo, is nog niet duidelijk, maar voorlopig blijven ze wel open en ook online bestellingen zullen nog geleverd worden. Het ging al lange tijd niet goed met moederbedrijf Beate Uhse. Eind vorig jaar vroeg de Duitse tak al het faillissement aan. Onlangs bleek nog dat een miljoenenlening nodig was om ook het Nederlandse deel boven water te houden. Dat heeft niet mogen baten, zo lijkt het. De verdeler van seksartikelen opende zijn eerste winkels in ons land in 2008 in Brugge en in Wetteren. Later kwamen er shops bij in onder andere Aartselaar, Wevelgem en Roeselare.

