Paasvakantie lokt 1,1 miljoen kustgangers 16 april 2018

00u00 0

De voorbije paasvakantie lokte iets minder volk dan verwacht naar de kust. Volgens cijfers van het toeristisch provinciebedrijf Westtoer trokken de afgelopen twee weken 1,1 miljoen dagjestoeristen naar zee - vooraf hadden ze gemikt op 1,2 miljoen. Dat komt vooral door het wisselvallige weer. In het eerste weekend, het verlengde paasweekend, kwamen ongeveer 300.000 toeristen, net als in het slotweekend. Afgelopen zaterdag was een absolute topdag met ongeveer 140.000 dagtoeristen, ondanks het vaak grijze weer. "De vele evenementen in de kustgemeenten hebben gezorgd voor sfeer. Eén van de blikvangers was de start van Beaufort2018, de Triënnale voor hedendaagse kunst aan zee", aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN