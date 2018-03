Paasspektakel op luchthaven 31 maart 2018

00u00 0

Tui Fly vliegt vanaf maandag voor het eerst op Firenze vanuit Deurne. Om dat heuglijk feit feestelijk in de verf te zetten is er op paasmaandag een kindermiddag gepland op de luchthaven. Van 11 tot 15 uur zijn kinderen welkom voor een meet & greet met de paashaas, een paaszoektocht en knutselworkshops. Verschillende scholen in de omgeving kregen onder de vorm van paasklokken een uitnodiging in de bus, maar alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom. (DILA)