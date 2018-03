Paasklokken brengen vooral files 28 maart 2018

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB waarschuwen voor een erg druk paasweekend op de weg, met heel wat files in België. Ook in de rest van Europa, behalve in Frankrijk, wordt het weekend superdruk. In ons land wordt de grootste drukte op vrijdag vanaf de late voormiddag en op zaterdagvoormiddag verwacht. De kritieke punten zijn de wegen rond Brussel en Antwerpen en die richting Luxemburg. De mobiliteitsorganisaties raden aan om vrijdagochtend vroeg ofwel later op de avond te vertrekken. Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag vanaf de late namiddag en avond. Ook elders in Europa wordt het tijdens het paasweekend druk, vooral richting de wintersportgebieden in Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Er viel afgelopen winter erg veel sneeuw en de ski-omstandigheden zijn nog erg goed. Frankrijk wordt iets minder druk.

