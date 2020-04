Exclusief voor abonnees Paaseieren rapen gebeurt virtueel 11 april 2020

In groep paaseitjes rapen is morgen niet mogelijk. Daarom gaat de Gezinsbond dit paasweekeinde virtueel paaseieren zoeken. Het ontwikkelde daarvoor een 'coronaproof' digitaal paasspel dat op Pasen en paasmaandag door 2.000 gezinnen vanuit de eigen achtertuin zal worden gespeeld. Het is een alternatief voor de vele jaarlijkse paasactiviteiten die de lokale afdelingen organiseerden en waaraan normaal 30.000 mensen hadden moeten deelnemen. Per spel nemen 15 gezinnen het tegen elkaar op in actieve, creatieve en denkopdrachten. (SPK)