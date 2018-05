Paars-wit wil Markovic houden 09 mei 2018

Een aankoopoptie is er niet, maar dat houdt Anderlecht niet tegen. Paars-wit onderzoekt hoe het Lazar Markovic (24), gehuurd van Liverpool en een smaakmaker in deze play-offs, langer kan houden. "Ik heb al een eerste keer met Devroe gesproken", aldus Markovic' makelaar Milos Malenovic. "Na het seizoen volgt een nieuw onderhoud. Lazar is in elk geval gelukkig in Anderlecht." Wat eveneens in het voordeel van RSCA spreekt, is dat Liverpool weinig toekomst ziet in Markovic. Het staat open voor een definitieve transfer, op voorwaarde dat het een deel van de geïnvesteerde 25 miljoen euro kan recupereren. Een verlenging van de uitleenbeurt is moeilijker, want Markovic ligt nog maar één seizoen onder contract in de Premier League. (PJC)

