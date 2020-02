Exclusief voor abonnees Paars-wit ontsnapt vaan boete 08 februari 2020

De schatbewaarder haalt opgelucht adem. Anderlecht krijgt geen boete of sanctie van de Geschillencommissie Hoger Beroep na de 'Alle boeren zijn homo's'-gezangen van hun fans tijdens de topper tegen Club Brugge begin januari. De bondsinstantie oordeelt dat het liedje weliswaar smakeloos is, maar dat er geen bewijs is dat ze 'een racistisch of discriminerend karakter' hebben. Net om die reden gaat Anderlecht vrijuit. (PJC/NP)